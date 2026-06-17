Wo andere schweigen, sprechen wir.

Wir setzen uns ein – politisch, öffentlich, unüberhörbar.
Für Kinderhospizarbeit, die ankommt. Jetzt unterstützen!

Wo andere schweigen, sprechen wir.

Wir setzen uns ein – politisch, öffentlich, unüberhörbar.
Für Kinderhospizarbeit, die ankommt. Jetzt unterstützen!

Bundesverband Kinderhospiz

Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. ist die politische Interessenvertretung von lebensverkürzend erkrankten Kindern und deren Familien. In unserem Online-Flyer finden Sie alle Informationen über den Verband in kompakter Form.

Das Icon soll ein Megaphone darstellen, welches aktuelle News verkündet.

Aktuelles

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Veranstaltungen

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Pressemitteilungen

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Kampagnen

Erleben Sie Dieter Hallervorden exklusiv zur Benefiz-Veranstaltung am 10. Oktober im Europa-Park Rust.

Foto von Dieter Hallervorden © by Derdehmel

Inklusion darf kein Sparmodell sein. Deshalb beziehen wir Stellung zur Strukturreform der Kinder- und Jugendhilfe.

Wir sind stark und laut für die Kinderhospizarbeit!

Logo der Bundesstiftung Kinderhospiz

Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. ist die starke Stimme der Kinderhospizarbeit in Deutschland. Als Dachverband vertritt er die Interessen der Kinderhospizeinrichtungen und setzt sich politisch und gesellschaftlich für die Belange unheilbar schwerkranker Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien ein. Gemeinsam mit der Bundesstiftung Kinderhospiz schafft der Verband eine enge Verbindung von politischem Engagement und direkter Unterstützung, damit Hilfe genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Logo der Bundesstiftung Kinderhospiz
Logo der Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Transparenz ist uns wichtig.
Deshalb haben wir uns der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen.