Wo andere schweigen, sprechen wir.

Bundesverband Kinderhospiz
Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. ist die politische Interessenvertretung von lebensverkürzend erkrankten Kindern und deren Familien. In unserem Online-Flyer finden Sie alle Informationen über den Verband in kompakter Form.
Wir sind stark und laut für die Kinderhospizarbeit!
Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. ist die starke Stimme der Kinderhospizarbeit in Deutschland. Als Dachverband vertritt er die Interessen der Kinderhospizeinrichtungen und setzt sich politisch und gesellschaftlich für die Belange unheilbar schwerkranker Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien ein. Gemeinsam mit der Bundesstiftung Kinderhospiz schafft der Verband eine enge Verbindung von politischem Engagement und direkter Unterstützung, damit Hilfe genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird.
Transparenz ist uns wichtig.
Deshalb haben wir uns der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen.