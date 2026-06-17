Wo andere schweigen, sprechen wir.

Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. ist die starke Stimme der Kinderhospizarbeit in Deutschland. Als Dachverband vertritt er die Interessen der Kinderhospizeinrichtungen und setzt sich politisch und gesellschaftlich für die Belange unheilbar schwerkranker Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien ein. Gemeinsam mit der Bundesstiftung Kinderhospiz schafft der Verband eine enge Verbindung von politischem Engagement und direkter Unterstützung, damit Hilfe genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird.